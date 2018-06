Neymar: "Io il migliore al mondo, Messi e CR7 di un altro pianeta"

© foto di Imago/Image Sport

"Sono il migliore del mondo. Messi e Cristiano Ronaldo sono di un altro pianeta". Così la stella del Brasile Neymar s'è espresso quest'oggi sulla diatriba sul migliore calciatore attualmente in attività. "Condizioni fisiche? Sto bene, sono guarito. All'inizio avevo paura di calciatore la palla, ma adesso anche questo timore è passato".

Neymar s'è anche espresso sugli avversari: "Prenderò botte, mi marcheranno duro: io non ne sono capace, io so dribblare o fare gol. Credo di essere abbastanza maturo da potere affrontare queste situazioni senza problemi