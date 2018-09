Niang: "In Italia avevo perso il sorriso. Al Rennes per rilanciarmi"

© foto di Imago/Image Sport

Mbaye Niang ha parlato a L'Equipe della sua nuova avventura al Rennes: "In Italia era diventato tutto molto complicato. Ho avuto bisogno di ritrovare il sorriso e la gioia di giocare a calcio. Per questo sono qui, al Rennes. Il francese ha aggiunto: "Quando a 16 anni entravo in campo lo facevo per divertirmi ed è per questo che mi riuscivano giocate niente male. Ero spensierato, poi mi hanno cominciato a conoscere e non è stato più così"

sull'esperienza al Milan: "Quando hai in squadra giocatori come Mexès, Ambrosini, Robinho, Boateng e Abbiati è sicuramente più facile vincere i momenti più turbolenti. Sono comunque felice di aver commesso i miei errori in passato perché mi hanno permesso di crescere e di poter diventare un giorno un padre con la testa a posto".