Nicola: "Dimissioni scelta giusta, ma tifo Crotone. Salvezza possibile"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico del Crotone Davide Nicola è tornato sulle dimissioni dopo il ko con l'Udinese quando la sua squadra era comunque fuori dalla zona retrocessione: "Pentito della reazione a caldo? Semmai è successo il contrario: è stato un gesto ponderato con tutto il mio staff e pensato per tutelare la squadra. Incrinato il rapporto col presidente? C’era questa percezione, ne ho discusso in modo sereno con chi mi stava vicino. Mi hanno confermato la sensazione. Lavorare in quelle condizioni significava non essere me stesso. E allora ho preferito fare un passo indietro e non sono per nulla pentito. Era e resta la scelta giusta". Sulla corsa salvezza: "Il calendario prevede interessanti scontri diretti: se sfruttati potrebbero riservare molte sorprese. Tifo per il Crotone, come per tutte le squadre che ho allenato. Conosco il valore dei ragazzi e il pareggio con la Juventus dimostra che possono ripetere l’impresa. Ne sarei felicissimo".