Nicola espulso contro il Sassuolo: "La regola è chiara, giusto che abbia pagato io"

Ha fatto molto discutere l'espulsione di Davide Nicola, tecnico del Genoa, nella gara contro il Sassuolo. Lo stesso allenatore, ai microfoni di Sky Sport, nel post gara, ha affermato: "Maresca ha sentito qualcosa che non gli tornava, la regola è chiara, se non si individua il responsabile deve pagare l'allenatore ed è giusto che abbia pagato io".

Una squadra non può perdere il suo allenatore in un momento così. Qualcuno doveva autoaccusarsi.

"Potremmo fare mille discorsi e mille parole, la regola è chiara, non voglio perdere risorse. È andata così, mi spiace ma non mi importa di questo. L'importante è la prossima partita".