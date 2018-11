Nicola o Carrera? Stasera l'Udinese incontrerà entrambi i tecnici

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Doppio incontro in casa Udinese, club che nelle prossime ore darà il benservito a Julio Velazquez. Come riporta 'Sky', questa sera i dirigenti del club friulani incontreranno sia Davide Nicola che Massimo Carrera, col primo allenatore attualmente in vantaggio per raccogliere l'eredità del manager spagnolo.