Niente Boca per Buffon, Angelici conferma: "Mai stato nei nostri piani"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente Boca Juniors per Gianluigi Buffon. La conferma ufficiale di una trattativa sulla carta molto complicata arriva direttamente dal presidente degli Xeneizes Daniel Angelici, intervistato da Radio La Red: "L'idea Buffon è nata meramente come battuta con dei giornalisti. Non mi sono mai riunito coi miei dirigenti per portare qui Buffon. Dobbiamo essere rispettosi nei confronti dei nostri giocatori. Buffon non è mai stato nei nostri piani e mai lo sarà". Per il portiere della Juve, classe '78, arriverà molto probabilmente il ritiro dal calcio giocato a fine stagione.