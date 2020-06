Niente calcetto fino al 25 giugno. Sì ai cinema, no alle discoteche: tutte le novità del DPCM

Niente calcetto, almeno fino al 25 giugno. Dopo le anticipazioni di giornata, gli appassionati speravano di poter tornare a imitare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sul campetto dietro casa. Giuseppe Conte, nell’annunciare la firma del nuovo DPCM, ha invece riservato una piccola doccia fredda a tanti italiani: gli sport di contatto ricominciano da un giovedì di fine mese, niente da fare prima di allora.

Sì ai cinema, no alle discoteche. Tra le novità del nuovo decreto, presentato assieme al Family Act in compagnia delle ministre Bonetti (Famiglia) e Catalfo (Lavoro), la riapertura a partire dal 15 giugno di cinema (massimo 200 spettatori, 1000 all’aperto), teatri, sale concerti, sale giochi, sale scommesse. Bisognerà invece attendere (almeno) fino al 14 luglio per le discoteche, anche all’aperto.

Viaggi dal 30 giugno. Fino a quella data, restano vietati gli spostamenti da e per Stati non UE a eccezione del Regno Unito. Riaprono i centri estivi anche per i bambini. I processi ripartiranno dall’1 luglio.