Senato, caos votazioni: la presidente chiede un "VAR politico". E l'Olbia ci scherza su

Una serata movimentata al Senato, chiamato a votare per la fiducia al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

E' stata polemica sul voto di Alfonso Ciampolillo, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati che, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, ha pronunciato la frase "Su Ciampolillo voglio vedere il video" a seguito delle proteste della maggioranza che voleva permettere al senatore del M5S di votare: il filmato avrebbe dovuto chiarire se la richiesta fosse arrivata prima o dopo il pronunciamento della presidente sulla chiusura del voto.

Una sorta di VAR politica, con l'Olbia che ci ha scherzato su attraverso Twitter: "Il Var è arrivato prima in Senato che in Serie C", il cinguettio dei sardi.