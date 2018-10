Niente Milan per Bolt: è il Valletta FC a volere il giamaicano

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Sfuma subito il sogno Milan per Usain Bolt, o viceversa. In giornata le dichiarazioni dell'agente dell'ex velocista (ormai calciatore) giamaicano avevano fatto pensare che il rossonero fosse una possibile destinazione per il futuro. Gli indizi, però, andavano bene anche per una squadra maltese. E infatti Ghasston Slimen, CEO del Valletta FC, ha confermato a ESPN l'interesse, aggiungendo: "Un campione è sempre il benvenuto e al Valletta FC pensiamo che nulla sia impossibile". A Bolt è stato offerto un contratto biennale.