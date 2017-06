No a Roma e Zenit, Ounas sceglie Napoli per diventare top player

L'affare è fatto e manca solo l'ufficialità. Il Napoli ha praticamente definito l'ingaggio di Adam Ounas, talentuoso esterno offensivo classe '96 che all'occorrenza può giocare anche come seconda punta. Un innesto importante, per la squadra di Maurizio Sarri, che mette definitivamente alla porta Emanuele Giaccherini (32) e in attesa di un altro arrivo sul fronte offensivo. Quel Álex Berenguer (21) prossimo a salutare l'Osasuna per trasferirsi a Castel Volturno.

Manca solo l'annuncio ufficiale, dunque, per Ounas in chiave partenopea. Perché il Napoli ha trovato l'intesa col sodalizio francese sulla base di dieci milioni di euro più bonus, superando così la concorrenza di Roma e Zenit San Pietroburgo nella corsa al talento franco-algerino. Che, nel corso degli ultimi mesi, aveva conquistato le attenzioni anche di Josè Mourinho per il suo Manchester United.

Un innesto di prospettiva, ma pronto fin da subito per il Napoli con Sarri che lo avrà a disposizione già nel raduno di lunedì prossimo e poi nel ritiro di Dimaro. Mentre Ounas ha accettato la corte dei partenopei proprio per esplodere ad altissimi livelli, vista l'influenza del tecnico ex Empoli sul rendimento del tridente delle meraviglie composto da Insigne, Mertens e Callejon. Un talento cristallino pronto a mettersi a disposizione di Sarri per crescere e migliorare sotto il profilo del rendimento in campo, modellando anche il suo carattere che in Francia ha fatto molto discutere. Adesso c'è l'esperienza azzurra all'orizzonte, il Napoli ha finalmente trovato l'alter ego di Lorenzo Insigne che, però, può prendere il posto di José Callejon.