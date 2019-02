No Zapata no party. Atalanta ancora ko in uno scontro diretto per l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un altro scontro diretto per l'Europa, un altro ko per l'Atalanta. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in casa con il Milan, la squadra di Gasperini ha perso anche sul campo del Torino. Un doppio ko consecutivo che arriva probabilmente nel momento più intenso della stagione: dopo Milan e Torino la Dea dovrà affrontare per due volte di fila la Fiorentina, prima nella semifinale d'andata di Coppa Italia e poi in campionato. Un doppio scontro che può essere decisivo in entrambe le occasioni.

La squadra di Gasperini, al netto delle assenze (oggi mancava il Papu Gomez), sta soffrendo la breve astinenza dal gol da parte di Duvan Zapata. Due giornate a secco per il colombiano, che fino a qualche settimana fa era una macchina implacabile in area di rigore avversaria. Sembra quasi che l'ex Napoli abbia messo l'interruttore su off, perché oltre a mancare i gol, sono mancate anche le prestazioni e quello strapotere fisico che aveva messo in crisi anche la difesa della Juventus.

Certo, non è ancora successo niente: si tratta solo due ko isolati, ma la Dea deve avere la forza di rialzarsi. Deve farlo adesso, perché ora si entra davvero nel vivo della stagione.