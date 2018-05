© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Non c'è due senza tre. Il Parma dimentica il fallimento del 22 giugno 2015, tornando in Serie A dalla porta principale. Tre promozione di fila, come nessuna squadra in Italia era riuscita a fare prima d'ora. Merito della dirigenza che ha saputo programmare una rapida risalita nel calcio che conta, allestendo una squadra che - in questa stagione - ha saputo soffrire ma tenere il passo del Frosinone fino a superarlo al secondo posto. Il controsorpasso ciociaro di qualche settimana fa sembrava aver messo la parola fine ai sogni di gloria ducali, già mentalmente pronti a passare per l'inferno dei playoff. Invece no, il Foggia ha fermato il Frosinone e il Parma è riuscito a operare il sorpasso definitivo nell'ultimo turno. Tutta la città emiliana può scendere in piazza e festeggiare, la formazione di D'Aversa è attesa a piazza Garibaldi per celebrare la notte dei miracoli, quella del ritorno del Parma in Serie A.