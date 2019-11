Non è la partita di Dzeko, tutti insufficienti: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

BOSNIA-ITALIA 0-3

Sehic 5,5 - È costretto agli straordinari sin dall'inizio, sul gol di Insigne, comunque deviato, ha forse mezza responsabilità. Per il resto prova a mettere la classica pezza.

Kvrzic 5 - Viene saltato netto da Bernardeschi sull'1-0. Non gioca una grande partita, come tutti i compagni di reparto.

Kovacevic 4,5 - Rischia di decapitare Belotti a dieci minuti dalla fine, ma non è la sola scelta sciagurata della partita: buchi di continuo, gol sbagliato da pochi passi con Donnarumma.

Bicakcic 5 - Leggermente meglio del compagno di reparto. Ma di pochissimo.

Kolasinac 4 - È il giocatore più rappresentativo della retroguardia, non si capisce mai. Bernardeschi gli fa passare il pallone anche fra le orecchie.

Pjanic 5,5 - Si vede pochino, pur con le sue innate qualità. Chiude una serata non positiva con l'infortunio (dal 78' Jajalo s.v.).

Besic 5,5 - Tenta di dare un minimo di pepe alla partita, senza riuscirci (dal 62' Saric s.v.).

Cimirot 5,5 - Sbaglia un gol dove, però, Donnarumma si veste da Superman per andare a parare. Per il resto gioca una gara responsabile ma senza acuti.

Krunic 5 - Anche lui, come Pjanic, è il più conosciuto dai giocatori italiani. Non fa molto.

Visca 5,5 - È veloce, dà un po' di fastidio come all'andata, a Torino. Poi si spegne progressivamente (dal 61' Hodzic s.v.).

Dzeko 5,5 - Cerca di lottare come un leone, ma non è la sua partita.