Non solo Asamoah: le visite mediche già effettuate per la prossima estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Oggi è stato il turno di Kwadwo Asamoah, terzino ghanese che dopo sei stagioni alla Juventus e altrettanti Scudetti vinti ha deciso di trasferirsi all'Inter. Presto sarà quello di Lautaro Martinez, altro calciatore prenotato dall'Inter per la prossima stagione. Ma le visite mediche già effettuate in vista della prossima stagione non si esauriscono qui. Sempre l'Inter, ha già fatto svolgere i test di rito a Stefan De Vrij e fatto emergere la notizia proprio a ridosso del match contro i biancocelesti che vale una stagione.

A Milano, si trasferirà anche Pepe Reina, portiere che domenica giocherà la sua ultima partita tra i pali del Napoli. Poi sarà la volta del Milan, squadra con cui ha già effettuato i test a marzo dopo un Inter-Napoli. Test già effettuati anche da Ivan Strinic: dopo una stagione alla Sampdoria, il terzino croato si trasferirà proprio al Milan.

Infine, c'è da capire come si concluderà la querelle Amin Younes. L'ala tedesca ha ha svolto le visite mediche col Napoli, ma subito dopo ha fatto sapere di non volersi più trasferire alle falde del Vesuvio. Il Napoli però ha un accordo firmato, mentre il giocatore un'intesa col Wolfsburg: come finirà?