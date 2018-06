Non solo Fiorentina: su Trezeguet si inserisce con forza il Marsiglia

Chelsea, domani summit per l'allenatore. Sarri resta in pole

Nizza, per Seri è duello tra Arsenal e Chelsea

Vitoria Guimaraes, l'ex atalantino Tissone nel mirino per il centrocampo

Marsiglia, L'Equipe: "Prime mosse ufficiali per arrivare a Balotelli"

L'Equipe in prima pagina: "Un mercato pieno di sud"

In quattro rescindono dallo Sporting Lisbona, Record titola: "Shock!"

L’Hamrun guarda in Italia: preso Monticelli

Atletico Madrid, Griezmann chiarirà il futuro alle 14:30 in conferenza

Fulham, per la difesa Chambers è il primo obiettivo

Manchester City, ancora lontano l'accordo per il rinnovo di Sterling

Valencia, visite mediche per il baby Racic. Arriva dalla Stella Rossa

Non solo Fiorentina. Su Mahmoud Hassan, soprannominato Trezeguet, ci sarebbe anche l'Olympique Marsiglia allenato dall'ex giallorosso Rudi Garcia. Secondo France Football , l'esterno d'attacco classe 1994 egiziano, sarebbe stato visionato a più riprese con la maglia del Kasimpasa. Trezeguet sarà perno dell'Egitto di Hector Cuper che a breve inizierà la sua campagna Mondiale in Russia.

