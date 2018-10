Non solo la Juve su Darmian: anche Inter e Napoli seguono l'esterno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quando riportato dalla Gazzetta dello Sport, con Matteo Darmian in scadenza di contratto nel prossimo giugno, l'interesse delle big italiane aumenta di settimana in settimana. Oltre all'onnipresente Juventus, anche Napoli e Inter stanno seguendo con attenzione la stagione dell'esterno dei Red Devils, con l'obiettivo di riportarlo in Italia l'estate prossima a parametro zero. Lui continua a tifare per un ritorno in Serie A e dunque il suo ritorno in patria è quasi certo.