Non solo Martial e Darmian. La Juve sta valutando il ritorno di Pogba

Tuttosport oggi in edicola tratteggia gli scenari possibili derivanti dai contatti tra Manchester United e Juventus in vista della prossima finestra di calciomercato. Il club bianconero ha già in pugno Matteo Darmian e tratta Anthony Martial, attaccante classe '95 che piace anche al Bayern Monaco e al Barcellona.

Per il quotidiano torinese, però, in queste ore si sta valutando anche un'altra trattativa che se confermata avrebbe del clamoroso: il ritorno di Paul Pogba. Un affare - si legge - possibile solo in prestito e a patto che il centrocampista francese decida di decurtarsi lo stipendio visto che, diritti d'immagine compresi, in questo momento guadagna 20 milioni di euro netti l'anno.