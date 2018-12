© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter si sarebbe inserita nella corsa per l'estate a Hector Herrera. Il centrocampista messicano del Porto piace da lungo tempo alla Roma ma lo status di extracomunitario impedisce ai nerazzurri di cercare di anticipare il colpo. Herrera è in scadenza coi lusitani in estate.