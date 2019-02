Non solo Sturaro. Juve, come ripagarsi CR7 vendendo solo le riserve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola fa il punto sulle cessioni della Juventus. "Come ripagarsi Ronaldo vendendo solo le riserve", scrive il quotidiano che fa i conti in tasca al club bianconero alla luce dei 16.5 milioni di euro, più 1.5 per il prestito, spesi dal Genoa per Stefano Sturaro.

È come se CR7 l’avessero pagato in percentuale una serie di club: il 2,5% il Benevento, il 2% il Perugia, il 17% la Samp e l’Udinese e il 26% il Genoa, club che dalla Juventus ha acquistato anche Andrea Favilli per dodici milioni di euro.

Giusto una settimana fa sempre da Genova - ma sponda Sampdoria - erano arrivati 20 milioni di euro per Emil Audero, gli stessi sborsati la scorsa estate dall'Udinese per Rolando Mandragora. Il Sassuolo ha sborsato 5 milioni di euro per Giangiacomo Magnani, il Perugia 2 milioni di euro per il portiere Leali, il Benevento 3mln per Tello.