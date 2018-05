Nubi sul Milan: mercato bloccato (almeno) fino al giorno della sanzione

Futuro nebuloso. Il Milan dopo la bocciatura dell'UEFA non può pianificare il mercato estivo almeno fino a metà giugno, quando arriverà la decisione definitiva sulla sanzione.

In questo momento, dopo aver ingaggiato a parametro zero Strinic e Reina, il club rossonero non può spingersi oltre e questo - scrive il Corriere dello Sport - porta a rimettere in discussione anche la permanenza dei migliori calciatori in rosa. Inoltre - si legge - dopo il comunicato dell'UEFA si sono alzati i toni anche tra Marco Fassone e Li Yonhhong: l'ad rossonero ha contestato al presidente alcune soluzioni per il rifinanziamento che avrebbe respinto ancor prima di approfondirle perché convinto di poter ottenere condizioni migliori.