Nuovo contratto, nuova vita: Pjanic al centro del progetto Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica un interessante approfondimento a Miralem Pjanic, regista della Juventus che in estate è stato cercato da mezza Europa. Il regista bosniaco ha firmato poche settimane fa un nuovo contratto da 6.5 milioni di euro netti a stagione con Agnelli che lo considera centrale nel nuovo progetto bianconero.

Per festeggiare il rinnovo, la scorsa settimana Pjanic ha portato a cena tutta la truppa. L'ex Roma a Torino ha trovato la serenità anche per ciò che concerne la vita privata con la compagna Josepha e con la piccola Edin, 5 anni e grande tifoso di Dybala.