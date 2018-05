Nuovo incontro Paratici-Morata. Assist della moglie alla Juventus

© foto di Federico Gaetano

Nuovo incontro tra la Juventus e Alvaro Morata. Al di là delle smentite, i bianconeri ci provano. Secondo quanto riferito da Tuttosport, nella giornata di ieri Fabio Paratici ha incontrato di nuovo il centravanti spagnolo. Seconda puntata dopo l'incontro casuale dell'altro ieri, questa volta più intimo: in hotel, il ds bianconero avrebbe ribadito all'attaccante la volontà della Juventus di superare l'Atletico Madrid. Uno scenario che, al di là del passato madridista di Morata, piacerebbe all'attaccante anche per accontentare la moglie, Alice Campiello, che crescerebbe volentieri i figli in Italia.