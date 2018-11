Occasione Munian, è in scadenza. Ci pensano Napoli Roma e Lazio

© foto di Alterphotos/Image Sport

Iker Muniain, in scadenza di contratto con l'Athletic Club di Bilbao, è un'idea per tre club italiani. Fa il punto della situazione il 'Corriere dello Sport', che spiega come il laterale offensivo di Pamplona sia in trattativa con la società basca per il rinnovo. Al momento però le richieste del giocatore - che chiede un ingaggio netto tra i 2 e i 3 milioni di euro l'anno - sono ritenute troppo alte dalla società spagnola che potrebbe cederlo a gennaio: in Italia ci pensano Napoli, Roma e Lazio.