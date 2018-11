Occasione Todibo, Juve avanti a Inter e Milan per il giovane francese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Senza un contratto da professionista e quindi con la possibilità concreta di potersi trasferire altrove per poche migliaia di euro (il premio di formazione). Jean-Clair Todibo, centrale di difesa classe '99 del Tolosa, è finito nel mirino di mezza Europa e anche delle big italiane. In questo momento, riporta 'Sky', la Juventus è avanti rispetto all'Inter e al Milan per questo giovane calciatore nato nella Guyana francese.