Occasioni e giovani: Roma al lavoro per gennaio. Col tesoretto Strootman

Non è una squadra da trasformare, né da rifondare. Del resto, questa operazione c'è già stata in estate. Con gli addii di Alisson, Nainggolan e Strootman, ma soprattutto con tanti arrivi: da Pastore a Cristante, da Santon a Kluivert, passando per Marcano, Olsen, Nzonzi e non solo. Marchio Monchi, che quando fiuta un'occasione non se la lascia scappare. Sia in entrata che in uscita.

Sarà così anche a gennaio, anche se l'obiettivo della Roma sarà quello di dare continuità a un gruppo in buona parte nuova. Però, i contatti vanno avanti. Perché Monchi lavora per il presente ma anche per il futuro, e quando c'è un buon giovane in circolazione è buona abitudine non farselo scappare. Un nome? Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia. Un paio di settimane fa il suo procuratore è stato a Trigoria proprio per parlare con il dirigente spagnolo. Già presentata un'offerta, ritenuta bassa da Cellino, ma che conferma la presenza del club giallorosso su uno dei giocatori più interessanti del campionato cadetto.

A proposito di giovani, la Roma sta seguendo con interesse anche un altro classe 2000, molto meno noto alle nostre cronache: Diego Lainez, attaccante messicano del Club America. Già nel giro del Tricolor, di Lainez il ct Ricardo 'Tuca' Ferretti recentemente ha detto: "Ha grande talento e un futuro assicurato dinanzi a sé".

Giovani, ma anche occasioni da non lasciarsi sfuggire. E ' il caso di Hector Herrera, centrocampista messicano e leader del Porto. Classe '90, il giocatore di Tijuana ha deciso di non rinnovare con la società lusitana il contratto in scadenza a giugno. Ed è disposto, col benestare dell'attuale club, a muoversi già a gennaio. La Roma è pronta a spendere a sei mesi dalla scadenza naturale del contratto anche 10-15 mln per anticipare la concorrenza. Del resto, soldi in cassa ce ne sono: Kevin Strootman è stato venduto all'Olympique Marsiglia per 25 milioni di euro quando il mercato in entrata era già chiuso. Una cessione che magari non basterà per mettere le mani su Matthijs De Ligt, grande sogno di mercato su cui però ci sono anche Barcellona e Juventus, ma per Herrera certamente si.