Oggi Dinamo Kiev-Juventus: i precedenti sorridono ai bianconeri. Mai battuti dagli ucraini

I precedenti sorridono alla Juventus, che oggi alle 18,55 sfiderà la Dinamo Kiev in Champions League. La formazione bianconera non ha infatti mai perso in questa competizione contro la formazione oggi allenata da Mircea Lucescu, sfidata in quattro occasioni. Il confronto più recente è datato 2002, nella fase a gironi dell'edizione che portò poi alla finale di Manchester: 2-1 bianconero in Ucraina e 5-0 a Torino. Anche i quarti di finale dell'edizione '97/98 (altra edizione poi persa in finale dalla Juve) videro trionfare la Vecchia Signora: 1-1 al Delle Alpi e 4-1 di Del Piero & Co a Kiev. Dodici i gol siglati dai bianconeri, tre quelli degli ucraini. Che a livello europeo vantano uno score deficitario contro le italiane: su 12 partite giocate, una sola vittoria (contro la Roma nel 2004), tre pareggi e otto sconfitte. Positivo quello della Juve contro le ucraine in generale: anche nei quattro confronti con lo Shakhtar Donetsk, i campioni d'Italia non hanno mai perso (due vittorie e due pareggi).