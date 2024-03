Oggi Juventus-Atalanta, i convocati di Allegri: tornano McKennie e Kean

Sono 23 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, per la gara in programma oggi alle 18 contro l'Atalanta. Sempre out Rabiot, mancherà anche Dusan Vlahovic, squalificato per una giornata. Alcaraz rientra ad aprile, le buone notizie per il tecnico livornese sono due ritorni, già anticipati.

Tornano infatti a disposizione Weston McKennie e Moise Kean, l'attaccante dopo una lunga assenza e il passaggio sfumato all'Atlético Madrid nel corso del mercato invernale. Tra i pali chiamato il giovane Scaglia come terzo portiere.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Gatti, Danilo, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Iling Jr, Miretti, Weah, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Kean.