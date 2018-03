Oggi su TMW: se le 20 di Serie A giocassero con i prodotti del vivaio

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Avete mai pensato come sarebbe la vostra squadra se avesse tenuto quel giocatore cresciuto in casa? Tuttomercatoweb oggi vi mostrerà come le 20 di Serie A potevano essere, se avessero mantenuto i prodotti del vivaio. Dalle 10 in poi, ogni mezz'ora, vi mostreremo il lavoro di ogni rappresentante del campionato, ognuna con una propria filosofia circa i settori giovanili. Non mancheranno nemmeno le interviste di chi in prima persona ha contribuito a far crescere i vivai o magari scovato qualche talento oggi stella del firmamento italiano.