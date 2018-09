Ola Aina: "Non potevo dire di no al Torino. Mi ispiro a Marcelo"

Fonte: Torinofc.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il terzino del Torino, Ola Aina, ha incontrato oggi i media presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Queste alcune battute riportate dal sito ufficiale granata: "Sono arrivato solo ad agosto, ma mi sono subito trovato bene con i nuovi compagni. Ho legato con Meite, Ferigra, Edera, ma anche con molti altri. Tutti fin dall'inizio mi hanno fatto sentire a casa e per questo li ringrazio. Ho iniziato molto bene questa stagione anche grazie ai miei compagni e al mister. Quando ci sono delle sfide le affronto sempre a viso aperto perché credo molto nelle mie potenzialità. Il Chelsea mi ha permesso di essere qui perché sanno che questo è un ottimo campionato e un'opportunità per migliorare anche tatticamente. Ho scelto il Toro perché ho parlato con il mister e mi ha fatto subito sentire importante per questa squadra. E poi perché questo club ha una storia importante. Non potevo assolutamente dire di no a questa opportunità. Dove posso migliorare? Sicuramente dal punto di vista tattico. E poi devo riuscire a segnare più gol e servire più assist ai miei compagni per rendermi utile alla squadra. La città di Torino? Mi piace. E' più piccola di Londra e più tranquilla. Mi assomiglia. Il giocatore a cui mi ispiro? Marcelo del Real Madrid. Ma quando ero piccolo mi piaceva molto David Beckham. Il mio ruolo? Ho iniziato a giocare come ala, poi con gli anni ho arretrato il mio raggio d'azione. Questo modulo mi permette di attaccare, ma anche di difendere: cerco sempre di fare quello che il mister mi chiede. Prossima partita? Domenica affrontiamo il Napoli e sarà una partita molto difficile. Sappiamo quanto possa essere difficile sfidarli. Sono un’ottima squadra, ma noi ci mettiamo sempre il cuore, lavoriamo duramente e mi aspetto una bella partita da parte di tutti. Vogliamo portare a casa i tre punti davanti al nostro pubblico.Obiettivi? Abbiamo un’ottima squadra e lo si capisce da come lavoriamo. Pensiamo partita dopo partita, e speriamo di finire in una buona posizione."