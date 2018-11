Ola Aina, titolare quasi per caso. E presto tutto del Toro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Temitayo Olufisayo Olaoluwa "Ola" Aina non doveva essere la prima scelta sulla fascia sinistra del Torino. Almeno secondo i report di inizio stagione, avendo la concorrenza di Cristian Ansaldi per la fascia sinistra. Poi però l'argentino si è fatto male nella seconda sfida della stagione, quella contro l'Inter, e il nigeriano ha avuto il via libera, imponendosi anche in alcune situazioni intricate. In un ruolo dove potrebbe esserci anche Berenguer, Aina ha trovato continuità.

POSSIBILE RITORNO IN PANCHINA - Così, al di là della situazione contingente, il ritorno di Ansaldi potrebbe togliergli il posto da titolare nelle prossime scelte di Mazzarri. Più esperto l'argentino, uno dei migliori della scorsa stagione, ma l'idea di riscattare Aina c'è e potrebbe già arrivare a gennaio, magari spuntando un minimo di sconto al Chelsea che, al momento, non ne vuole sapere.

10 MILIONI - Il diritto di riscatto è già fissato, Mazzarri ha chiesto la conferma del nigeriano e Petrachi ci sta già lavorando. Non sarà semplice chiedere uno sconto perché da Londra spiegano di avere anche altre offerte, superiori ai 10 milioni che il Torino vorrebbe trattare.