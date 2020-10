Oltre a Vidal, Brandt e Havertz. La forza del Bayer Leverkusen di Peter Bosz

vedi letture

Il Bayer Leverkusen non ha perso una singola gara in questa stagione. E lo ha fatto nonostante l'addio più pesante, quello di Kai Havertz. E lo ha fatto riuscendo a sostituire il trequartista finito al Chelsea di Frank Lampard con le sue risorse interne. Certamente la copertina l'ha meritata Florian Wirtz, entrato a gara in corso nel 6-2 contro il Nizza e pure in gol. Classe 2003, è il talento più fulgido del calcio tedesco e già uomo mercato a livello internazionale.

Il Leverkusen è un progetto Vero, con delle basi solide, che cerca e scova giocatori in tutto il Mondo. E' riuscito, guidato dal ds Jonas Boldt che è stato in carica dietro la scrivania fino al 2019, a sopperire prima alla partenza di Julian Brandt e poi nella gestione successiva a quella di Havertz. In passato lo ha fatto pure con Arturo Vidal, grazie all'arrivo di un giocatore diverso ma con lo stesso pedigree come Charles Aranguiz. Il Leverkusen costruisce talenti in casa, vedi Leon Bailey, ma non ha paura anche a spendere soldi importanti come quelli per il brasiliano Paulinho. Non ha timore nel cercare ragazzi che abbiano bisogno di un nuovo palcoscenico, Moussa Diaby o Tin Jedvaj, Santiago Arias o Daley Singkraven. Oppure li prende e basta, giovani e arrembanti, pieni di talenti, come il centrale Edmond Tapsoba, preso dal Guimaraes.

Imbattuta in stagione Oggi alle 21:00 la sfida allo Slavia Praga di una formazione che si sta costruendo e reinventando, anno dopo anno, passo dopo passo. Senza le risorse economiche alle spalle del Bayern Monaco oppure del Borussia Dortmund ma con un idea e un percorso ben chiaro. Quello di esser competitivi in Germania e in Europa, cercando quello sgambetto che la potenza dei bavaresi finora non ha concesso. Ma il Bayer continua a cambiar pelle, aspettando l'anno giusto, sempre lì, alle porte del Paradiso.