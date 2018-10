OM-Lazio, il cuore giallorosso di Garcia non ha dubbi: "Che derby sia"

Fonte: Dall'inviato a Marsiglia, Giacomo Iacobellis

Olympique Marsiglia-Lazio sarà sicuramente una partita speciale, almeno per Rudi Garcia. Le sue tre stagioni alla Roma, dal 2013 al 2016, sono difficili da dimenticare. Con tante gioie, anche qualche dolore sì, ma soprattutto due secondi posti consecutivi in Serie A e un sogno, vivo più che mai, chiamato Scudetto

Non importa quindi se in casa biancoceleste di derby non vogliono neanche sentirne parlare ("Per noi esiste solo il derby contro la Roma", ha minimizzato Inzaghi in conferenza stampa). Aspettando il fischio d'inizio del Vélodrome previsto per le 21, il clima è già diventato rovente. Lo stesso Garcia ieri lo ha detto chiaramente: "Il mio cuore è rimasto giallorosso". Una ragione in più per cercare la prima vittoria in questa edizione dell'Europa League, riaprendo il discorso qualificazione e - perché no? - regalando pure un sorriso ai tanti amici lasciati nella capitale.

"Contro i biancocelesti ho sempre fatto bene, mi auguro di proseguire così". È vero che la Lazio in questi anni è stata totalmente rivoluzionata, ma il tecnico dell'OM l'ha già battuta tre volte durante la sua avventura sulla panchina della Roma (tre vittorie e due pareggi in cinque derby). Pronostici e precedenti che fanno ben sperare, ma da confermare stasera anche in campo europeo. Perché Olympique Marsiglia-Lazio non sarà mai una partita come le altre, almeno per Rudi. E per Strootman.