Operazione rinnovo: le priorità italiane

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione rinnovo: una questione delicata da affrontare, specie in un periodo così vicino alla sessione invernale dei trasferimenti. Per questo motivo molte delle società di serie A hanno come priorità assoluta quella di risolvere le situazioni più controverse, come per esempio quelle a tinte nerazzurre. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, dopo avere appianato la situazione di Brozovic, deve correre ai ripari nella gestione dei rinnovi dei suoi due top player più corteggiati, Mauro Icardi e Milan Skriniar. Per l’attaccante i discorsi sono stati avviati da diverso tempo, occorre innalzare l’ingaggio e con esso anche la clausola rescissoria da 110 milioni di euro attualmente in vigore per il mercato estero. La volontà reciproca è quella di proseguire insieme. Discorso analogo a Skriniar, con la differenza che per il difensore non dovrebbe essere prevista nessuna possibilità di svincolo. In corso Vittorio Emanuele si terranno la possibilità di decidere in autonomia sul destino del loro gioiello. La Juve si troverà invece costretta a gestire il caso Alex Sandro: il terzino brasiliano ha diversi corteggiatori pronti a subentrare ai bianconeri qualora la situazione non si dovesse risolvere a stretto giro di posta, con la possibilità che si arrivi ad optare per una separazione tra le parti. Le alternative per Paratici non mancano di certo. In casa Roma tengono banco le situazioni di Under e Manolas, entrambi corteggiatissimi in Italia e soprattutto in Europa, con Monchi pronto a correre ai ripari prima di predisporre la plusvalenza per il turco. Mentre ha avuto fretta di blindare Andersen anche la Sampdoria, in questo caso senza lasciare margini per l’inserimento di clausole accessorie: Ferrero ha fiutato l’affare e vuole perseguirlo sino alla fine.