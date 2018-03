© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È incredibile come pochi mesi abbiano rivoluzionato il mondo di Patrick Cutrone, prossimo a esordire con la maglia della Nazionale maggiore italiana dopo essere diventato imprescindibile per l'Under 21 e per il Milan stesso. E chi lo avrebbe immaginato a giugno, quando i rossoneri avevano investito 70 milioni in punte e cercavano una sistemazione per il più giovane degli attaccanti in batteria.

La prova dell'Under 21 a Perugia conferma ancora una volta come il milanista sia un uomo chiave all'interno della squadra, l'unico dotato di un senso del gol così implacabile da renderlo immediatamente insostituibile al centro dell'attacco. Di Biagio, che lo ha posto subito al centro del proprio progetto, se l'è giustamente portato tra i grandi e per Evani ora c'è solo da studiare e ragionare. Per trovare un modo in cui andare oltre l'essere orfani di Cutrone, il vero uomo in più degli Azzurrini in questo nuovo corso.