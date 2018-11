Orlandini: "Napoli, Ruiz grande acquisto. Ancelotti meglio di Sarri"

Chiacchierata su molteplici temi con Andrea Orlandini, ex centrocampista di Napoli e Fiorentina. "E' indubbio che debbano essere fatti i complimenti ad Ancelotti. Non era facile entrare in una squadra così collaudata e in cui il tecnico precedente aveva ottenuto grandi risultati. E invece occorre sottolineare che molto probabilmente Ancelotti sta facendo anche meglio di Sarri. Ora c'è un'altra mentalità e la squadra sta giocando un gran campionato", dice in un'intervista al sito TimGate.

Napoli il vero anti-Juve?

"La Juve è imbattibile, però forse il Napoli è l'unico che può darle fastidio. Per lo scudetto non credo all'Inter, nè alla Roma, nè alla Lazio nè al Milan"

A proposito del Milan, prenderebbe Ibra?

"No. Tornando però al Napoli credo che debbano esser fatti i complimenti ai partenopei per l'acquisto di Fabian Ruiz. Questo sì che è un signor giocatore, capace di dar forza alla squadra"

Sorpreso dalle dimissioni di Ventura al Chievo?

"Non so cosa sia successo. O un litigio con qualcuno oppure vede una squadra che non può far di più. Perchè allora ha preso l'incarico? Forse aveva voglia di rimettersi in gioco ma si è accorto che la squadra non poteva fare molto".

In chiusura la Fiorentina: come le sembra?

"Credo che fondamentalmente sia questa. E' una squadra un po' meglio dell'anno scorso che ora sta vivendo un momento delicato. Tecnicamente credo sia da settimo-ottavo posto. Da fiorentino dico che siamo questi"