Osservatori del Real per Dzeko. Ma lui sta bene a Roma

Come preventivato nei giorni scorsi, durante l'amichevole internazionale Spagna-Bosnia, nelle Canarie, c'erano anche alcuni emissari del Real Madrid per osservare Edin Dzeko, attaccante della Roma. Potrebbe essere un nome per il prossimo anno - per avere un'alternativa efficace in avanti - ma al momento il bosniaco si trova bene nella Capitale, dopo aver rifiutato il Chelsea un anno fa.