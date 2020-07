Osvaldo ci ricasca, il vicepres. del Banfield: "Sparito da 15 giorni, non contiamo più su di lui"

Pablo Daniel Osvaldo torna a far parlare di sé, ancora una volta per le sue gesta fuori dal campo. Come annunciato dal vicepresidente del Banfield, Oscar Tucker, l'attaccante argentino è sparito infatti ormai da 15 giorni. "Osvaldo non ci dà sue notizie da due settimane", ha fatto sapere il numero due del Talandro ai taccuini di InfoRegión. "Per questo motivo il nostro staff tecnico ha deciso di non contare più su di lui".

L'ex Inter, Juve e Roma era tornato a sorpresa a giocare lo scorso gennaio, a 34 anni e a oltre tre anni dal suo ritiro, ma sembra proprio che la sua nuova avventura nel calcio professionistico sia già terminata.