Osvaldo, vita da rockstar: "Mi danno del pazzo, ma è la mia passione"

Nella maggior parte dei casi, gli ex calciatori una volta appese le scarpe al chiodo tendono a rilanciarsi in qualità di commentatori, opinionisti, allenatori. O più semplicemente a godersi il meritato riposo. Altri, invece, hanno abbandonano il calcio giocato per diventare delle rockstar. E' il caso di Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante tra le altre di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, che oggi all'età di 32 anni ricopre il ruolo di frontman dei Barrio Viejo (band formata con un gruppo di amici musicisti). "Avevo 30 anni quando ho lasciato il calcio - ha detto Osvaldo intervistato dal Sun -, e la gente ancora non capito la mia scelta. Mi guardano come se fossi pazzo. Mi chiedono il perché io abbia rinunciato a giocare nelle migliori squadre del mondo, ma non capiscono che questa è la mia vera passione". Direttamente dal locale Mr. Robinson a Barcellona (conosciuto ai tempi dell'Espanyol), Osvaldo ha poi parlato della sua esperienza nel mondo del calcio: "Nel pallone ci sono così tante regole, io non sono abituato, mi devo sentire libero. Sono orgoglioso della mia carriera e devo tutto al calcio, ma proprio nel calcio devi vivere una vita che non è reale. Essere valutati ed avere un prezzo d'acquisto è una cosa pazzesca: se sei bravo vali 50 milioni, se fallisci non vali niente. Non importa a nessuno se sei un bravo ragazzo, se hai un sentimento. Quella vita non mi piaceva, ero stanco, stavo impazzendo e ho deciso di vivere la vita del musicista. Non ho rimpianti, adesso mi sento libero e rilassato. Insomma, sono felice".