Otto gol in sei giorni, zero dal centravanti. La prossima sfida di Gasp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche dopo Atalanta-Parma torna attuale un tema analizzato una settimana fa, dopo la sfida tra Dea e ChievoVerona: il problema centravanti, mascherato in queste prime gare con l'abilità sottoporta dei difensori orobici e al ritorno di Ilicic, rischia di tornare prepotentemente a bussare alla porta di Gian Piero Gasperini nelle prossime settimane, quando le avversarie saranno Inter, Napoli e Lazio, tra le altre. Perché se il rendimento offensivo è tornato d'eccellenza, con otto gol in neanche una settimana, la presenza di Duvan Zapata o Musa Barrow è sembrato più un peso che un vantaggio per la formazione neroazzurra nelle due sfide salvezza, brillantemente vinte. Se contro il Chievo l'unico a non partecipare al festivale del gol era stato il colombiano, anche oggi il gambiano non ha stupito, divorandosi una succulenta occasione e sciupando una bella chance di superare il compagno nelle gerarchie di un attacco che ha due posti "blindati" e che cerca un giusto assetto per continuare a stupire.