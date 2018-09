Ore 15.49 - Roberto Bonetto, presidente del Padova neopromosso in B, dalle colonne del Corriere del Veneto si è scagliato già nella giornata di ieri contro il possibile ritorno della cadetteria a 22: "Sono arrabbiato, deluso e pure indignato, venerdì si è scritta una pagina nera,...

Simeone: "Felice all'Atlético. Ma verrà il giorno in cui allenerò l'Inter"

Out perché in sovrappeso? Balotelli: "State dicendo troppe cazzate..."

Inter, per Modric non è finita. Il croato vuole raggiungere i connazionali

Le pagelle di Zaza, regge l'attacco da solo ma non basta per segnare

Una crisi senza fine. Da Johansson a Silva: anno da incubo per l'Italia

Milan, ag. Rodriguez: "Tante chiamate in estate: mai pensato di andare"

Crisi Italia: come Mancini può ripartire da una valle di lacrime

Solo 55 minuti in 4 gare. Lichtsteiner: "A fine anno potrei anche smettere"

Milan, incontro tra Gandini e Gazidis a Spalato: Singer spinge per l'ok

Crisi Italia: da Platini a Mbappè, come è uscita la Francia dalla crisi

Juve, in estate rifiutati 30mln per Bentancur. Ora si lavora col Boca

Crisi Italia: come la Spagna ha ribaltato la generazione Raul

L'Italia di Mancini: quattro gare per riscattare l'anno più buio della storia

Milan, shopping in Brasile: dopo Paquetà anche Lincoln e Iago Maidana

L'Italia di Mancini: 31 convocati, 9 in gol e 48 reti. La nostalgia di un nove

Un post condiviso da Michelangelo Manente (@michelangelomanente) in data: Set 10, 2018 at 7:24 PDT

Mario Balotelli risponde a una vignetta che parla di esclusione contro il Portogallo perché in sovrappeso. "Forse ultimamente mi sono mangiato troppi gol", il messaggio presente nella vignetta chiaramente ironica. Un messaggio che il centravanti del Nizza non ha preso bene: "Forse - ha scritto - ultimamente state dicendo troppe cazzate".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy