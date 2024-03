Pacifici risponde a Lotito: "Rimando al mittente quelli che sono gli attacchi strumentali"

A margine dell'annuncio del Premio Bearzot a Simone Inzaghi, il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Carlo Pacifici, ha parlato ai media presenti, tornando quella questione arbitrale che sta tenendo banco nel corso delle prossime ore: "Noi arbitri siamo sereni e quello che ho detto ieri lo ribadisco. Siamo consapevoli della forza delle nostre capacità e rimando al mittente quelli che sono gli attacchi strumentali perché dati alla mano e statistiche alla mano in questa stagione ci sono esattamente gli stessi errori della passata stagione, non c'è una recrudescenza degli errori. Andiamo avanti con la consueta serenità e con la consueta professionalità che ci ha sempre contraddistinto. Non entriamo nel merito delle polemiche perché non è il nostro costume e non lo faremo mai".

Le parole di Inzaghi: "Sono profondamente grato per questo prestigioso premio intitolato a un così grande allenatore e uomo del calcio. Questo riconoscimento non sarebbe stato possibile senza il sostegno straordinario di tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me. Dedico questo premio a loro e alla mia famiglia”.

Il comunicato del Premio Bearzot.

È Simone Inzaghi il vincitore della XIII edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall'Unione Sportiva ACLI insieme alla FIGC. “Inzaghi ricorda Bearzot nella gestione del cosiddetto spogliatoio con una leadership allo stesso tempo severa e paternamente affettuosa”, la motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell’Inter, che succede a Luciano Spalletti, il riconoscimento che gli verrà consegnato il prossimo 22 aprile al Salone d’Onore del CONI.