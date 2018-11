Pagelle SPAL - Tutti troppo rassegnati. Schiattarella unico 6

Risultato finale: Juventus-SPAL 2-0

Gomis 5 - Dopo pochi minuti rischia la frittata, ma Mandzukic lo grazia visto che, seppur per pochi centimetri, sul suo rilancio si trova in area. Incolpevole sul gol di Ronaldo, mentre sul raddoppio respinge il pallone centralmente permettendo a Mandzukic un tap-in facile-facile.

Cionek 5.5 - Agisce sulla fascia di Costa e ci capisce poco, rapito dalla velocità del brasiliano che stasera all'Allianz Stadium ha fornito una delle sue migliori gare stagionali.

Bonifazi 5.5 - Soffre la fisicità di Mandzukic e il continuo molleggiare di Cristiano Ronaldo.

Felipe 5 - Serata complicata, e non potrebbe essere altrimenti se giochi in trasferta contro la squadra più forte. Sul gol che sblocca la partita, può solo osservare Ronaldo sfrecciargli dinanzi e battere Gomis.

Lazzari 5.5 - Solitamente è una delle armi offensive più pericolose per Semplici, gioca da esterno di centrocampo e crea grattacapi alla difesa avversaria. Stasera invece è costretto ad abbassare il baricentro, a fare il quinto di difesa e a limitarsi alla fase difensiva. Che non è il suo forte.

Kurtic 5 - Serata complicata per un centrocampista che fa degli inserimenti il suo punto di forza. La SPAL non riesce mai a ripartire e, di conseguenza, l'ex Fiorentina deve limitarsi a una fase difensiva che non è nelle sue corde.

Schiattarella 6 - Stazione davanti alla difesa, a lui Semplici consegna le chiavi del gioco di una SPAL che si limita a rallentare i tempi di gioco, senza mai attaccare. Dall'83esimo Valdifiori s.v.

Missiroli 5 - Semplici lo richiama in panchina prima dell'ora di gioco perché non riesce a partecipare alle rare ripartenze della SPAL. E senza il suo lavoro, Petagna-Antenucci restano costantemente isolati. Dal 59esimo Valoti 5.5 - Entra e dopo pochi istanti la Juventus trova la rete del raddoppio, che chiude definitivamente il match.

Fares 5 - Sul gol del definitivo 2-0 si perde Mandzukic in marcatura.

Petagna 5 - Non manca l'impegno, sgomita e si muove molto sul fronte offensivo. Per la difesa della Juve, però, è una preda facile. Dall'85esimo Paloschi s.v.

Antenucci 5 - Prova ad allontanarsi dai centrali di difesa della Juventus per trovare gli spazi giusti. Ma non li trova.