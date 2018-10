Pallone d'Oro, i primi 5 candidati: c'è Alisson con Bale, Benzema e Cavani

Premere F5 per aggiornare la pagina I PRIMI CINQUE CANDIDATI: BALE, ALISSON, AGUERO, CAVANI E BENZEMA - In prima mattinata, France Football ha reso noti i nomi dei primi cinque candidati: c'è l'ex Roma Alisson, adesso al Liverpool. Del Real Madrid campione d'Europa già presenti...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 ottobre

Juve, pausa-esodo: 13 in Nazionale, per CR7 e gli altri ripresa mercoledì

Pellissier su Higuain: "In cinque anni mi ha già superato"

Il punto sulla Premier - Una vetta per tre. Arsenal e Tottenham inseguono

Sentenza Pipita, il Milan in delirio per il bomber argentino

Inter, Icardi cambia ancora il finale. Ora la squadra non si arrende più

Torino, 8 in Nazionale: Sirigu e Zaza in azzurro contro Ucraina e Polonia

Primi cinque candidati per il Pallone d'Oro 2018, rivelati da France Football sul proprio sito ufficiale: si tratta di Sergio Aguero del Manchester City, Alisson Becker (Roma/Liverpool), Gareth Bale del Real Madrid, Karim Benzema sempre del Real, Edinson Cavani del Paris Saint-Germain. Durante la giornata verranno resi noti i rimanenti 25 candidati al massimo riconoscimento individuale del mondo calcistico.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy