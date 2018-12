La fase calda si avvicina. Harry Kane si piazza al decimo posto della classifica del Pallone d'Oro. Al 9° posto ecco Kevin De Bruyne, talento del Manchester City e del Belgio. All'ottavo il compagno di Nazionale Eden Hazard del Chelsea.

The 10th position of the 2018 Ballon d'Or is for English forward Harry Kane (@HKane)! #ballondor pic.twitter.com/35QhaFcuXA — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018

🇧🇪 Manchester City midfielder Kevin De Bruyne is ranked 9th of the #ballondor pic.twitter.com/HaHiZnsRZE — #ballondor (@francefootball) December 3, 2018