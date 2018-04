Pallotta blinda Alisson: "Zero possibilità che lasci la Roma in estate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero possibilità che il portiere brasiliano Alisson lasci la Roma la prossima estate. L'ha affermato, al termine del derby della Capitale finito 0-0, il numero uno del club giallorosso James Pallotta: "Non capisco perché la gente continui a chiedermi questa cosa. Quando lo abbiamo preso pensavamo fosse un grande portiere e lo pensiamo anche ora. Ci sono zero possibilità che possa andar via. Ripeto, zero".