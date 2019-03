Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista di MC Sport, ha parlato nel corso del Live Show: "Dybala ha rifiutato l'opzione Inter. E' chiaro che Icardi andrà via e a quel punto l'Inter ha pensato all'opzione Dybala ma il giocatore ha rifiutato il trasferimento a Milano. In questo momento il giocatore ha contatti soprattutto con il Manchester United. Dyabala non vuole più rimanere alla Juventus perché è sempre l'ultima scelta tra i titolari e ora è anche dietro Bernardeschi. Detto questo ancora non c'è un'offerta per Dybala".

Dove giocherà Icardi la prossima stagione?

"Difficile dare delle percentuali ma sul piatto vanno messe Juventus, Napoli, Real Madrid e poi bisogna stare attenti anche a Manchester United e PSG. Mi risulta che i contatti con il Real Madrid si siano ulteriormente intensificati negli ultimi giorni. Marca parlava di un'offerta da 50 milioni di euro per Icardi. Il Real Madrid sta lavorando per abbassare il più possibile il prezzo. In questo momento il Real Madrid è avanti rispetto alla Juventus ma sarà lunga. Difficile che l'Inter possa venderlo a 110 milioni ma se i nerazzurri lo vendessero a meno di 90 milioni di euro sarebbe una gestione tragica del giocatore. Per me comunque l'Inter deve comunque a puntare a prendere tutti i 110 milioni, visti anche altri trasferimenti".