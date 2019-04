Palmeri: "Napoli, Insigne potrebbe essere sacrificato per fare mercato"

A MC Sport, nel Live Show, è il momento del giornalista Tancredi Palmeri, che ha detto la sua sui temi di giornata.

Sul Napoli

"De Laurentiis li ha sempre finanziati con le cessioni i mercati pesanti. Ha finanziato Fabian Ruiz, Verdi, anzi sono arrivati soldi in cassa poi. A questo punto credo si debba guardare alla cessione di Insigne. E’ un capitale investibile, anche se è vero che quelli buoni non andrebbero mai ceduti. Potrebbe avere tra i 70-80 milioni. Lui è insoddisfatto e la piazza pure. Ma cosa ci si aspetta dal Napoli? Lo scorso anno è andato oltre le aspettative in campionato".

Su Ancelotti

"La rosa del Napoli aveva reso molto oltre le proprie possibilità, quest’anno ha reso un poco oltre. Il paragone non può esserci. Ogni anno si resetta e si parte da zero. Mi sembra il Napoli come l’Inter post-Triplete, che va con il pilota automatico inserito. Forse Ancelotti, senza due pedine fondamentali e con Albiol che gli è mancato, fare molto di più. In Europa doveva andare più avanti, ma rimane una stagione ampiamente sufficiente".

Sul Milan

"Ha vantaggi negli scontri diretti? Nell'ultimo mese è ruzzolato su se stesso. Ha avuto solidità mentale per reggere fino al derby".