Palo di Insigne, poi Kouamé punisce il Napoli: Genoa avanti al 45'

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il Genoa che non ti aspetti, compatto e letale nelle ripartenze, chiude in vantaggio con pieno merito la prima frazione. Al Ferraris è 1-0 per il Grifone, abile a sfruttare i tanti errori in fase di impostazione del Napoli.

La sfida più attesa è quella tra i bomber polacchi Milik e Piatek, ma i protagonisti nei primi 45' sono Insigne e Kouamé: lo scugnizzo napoletano colpisce un palo clamoroso al 12', l'ex attaccante del Cittadella sblocca il match otto minuti più tardi, sfruttando di testa uno splendido cross di Romulo. Colpevole nell'occasione Hysaj, che si lascia sfuggire alle spalle l'ivoriano classe 1997. Il Napoli accusa il colpo, sbaglia tantissimo e fa fatica a costruire azioni degne di nota, sorpreso dall'aggressività e dalla velocità degli avversari. L'occasione più limpida capita sui piedi di Milik, al 36', ma Radu ha il riflesso giusto per respingere la conclusione da due passi. È l'unico squillo degno di nota di una squadra a tratti irriconoscibile, che dovra cambiare passo nella ripresa se vorrà conquistare i tre punti.