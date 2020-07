Paolo Maldini ha deciso: lascerà il Milan a fine stagione. No alla proposta di Gazidis

Paolo Maldini saluterà il Milan al termine di questa stagione. A dare la notizia è 'MilanNews.it', che fa il punto sul futuro dell'attuale dirigente rossonero dopo l'incontro con l'amministratore delegato Ivan Gazidis: "A Paolo, in un incontro avvenuto prima della partita contro la Lazio, è stato presentato un ruolo particolare, cucito su misura - si legge -. Non solo un semplice ambasciatore ma una figura istituzionale con la possibilità di contribuire al nuovo progetto che entrerà in scena dalla prossima stagione. Maldini dirà di no, perché vuole decidere sul mercato, essere operativo nella scelta dei giocatori, una mansione che non avrà più con l’arrivo di Ralf Rangnick".

Nessun annuncio immediato. Solo a fine stagione verrà comunicato il suo addio, ma Maldini ha già comunicato ad alcuni amici e familiari di non voler rimanere con un altro ruolo.