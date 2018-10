Paquetà al Milan, i tifosi del Flamengo bocciano l'addio su Lancenet

Oltre mille voti al sondaggio di Lancenet sulla cessione di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, i tifosi del club rubionegro non paiono soddisfatti dell'addio. "La società doveva tenere Lucas", ha votato oltre il 60% dei votanti mentre per quasi il 40%, "la proposta del Milan era di quelle irrinunciabili". Paquetà passa dal Fla ai rossoneri per circa 35 milioni di euro.